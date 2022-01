Trump sa odviazal ako na futbale. Sklamaný Selby: Môj výkon bol úbohý

Selby je známy tým, že sa nevzdáva a napriek nepriaznivému stavu sa snaží súperom pripravovať náročné pozície. Proti Hawkinsovi sa mu to však vôbec nedarilo.

Hawkins začal súboj o postup do semifinále ziskom dvoch frejmov. Selby reagoval znížením na 1:2, ale potom úradoval už iba jeho súper.

"Bolo to úbohé od začiatku do konca. Barry nemusel hrať fantasticky, aby ma porazil. Je to sklamanie," zhodnotil Selby pre wst.tv.

Suverénny triumf Hawkinsa prekvapil.

"Nemôžem uveriť, že som vyhral 6:1. Bol to zvláštny zápas. Na Masters od Selbyho očakávate, že bude hrať dobre. Keď však príde pár šancí navyše, je to trochu šok. Je ťažké nenechať sa príliš uniesť," uviedol po zápase Hawkins.