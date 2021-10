Obec s 560 obyvateľmi potrápila ligistu. Super zážitok, tešil sa domáci brankár

PRÍBELCE. Držali sa statočne. Štvrtoligový TJD Príbelce až do 80. minúty hral nerozhodne s AS Trenčín vo 4. kole Slovnaft Cupu, no napokon favorit zvíťazil 3:0. Obetavý mladý brankár Domáci podali oduševnený výkon, dobre zhusťovali priestor pred bránou. Trenčín síce mal územnú prevahu i viac striel, no buď bránu netrafili, alebo pohotovo zasiahol brankár domácich, iba 19-ročný Peter Tuček. Pritom v mužstve je iba dvojka. To, že bude proti Trenčínu chytať, sa dozvedel iba hodinu pred zápasom. „Dohoda bola, že ja som chytal cez víkend proti Málincu, tak v pohári bude stáť v bránke druhý brankár. Tréner mi však dal príležitosť, čo si veľmi vážim,“ uviedol Tuček.

Priebeh stretnutia ho trochu prekvapil. „Ani my sme nečakali, že budeme držať tak dlho remízu,“ priznal. Zachytal si schuti, za čo si vyslúžil aj uznanie divákov. „Tento Peter je obetavý“, poznamenala pri jednom riskantnom zákroku sivovlasá skalná fanúšička. Ligista však prelomil odpor Príbeliec iba z jedenástky v 81. minúte. Premenil ju najlepší strelec Trenčanov v aktuálnej sezóne, Jakub Kadák, ktorý v pohárovom stretnutí naskočil z lavičky.

Brankár TJD Príbelce Peter Tuček. (Autor: Titanilla Bőd)

Sivá strecha, žltý dom Na gól Trenčína už domáci nedokázali zareagovať. O tri minúty si dal Jakub Brašeň nešťastný vlastný gól a v závere sa presadil ešte raz Kadák. „Škoda toho prvého gólu, mohlo to byť aj krajšie,“ myslí si brankár Tuček. Konfrontáciu so silným súperom však aj tak považuje za super zážitok.

O to viac, že v základnej zostave bol jediným Príbelčanom. „Bývam tu pod kostolom, sivá strecha, žltý dom,“ ukazoval. Jeho prvoradým cieľom je chytať častejšie za rodnú dedinu. „Chcel by som sa ďalej posúvať, som mladý a baví ma to. Vo futbale sa môže veľa vecí udiať, možno ešte zachytám aj v nejakej vyššej súťaži,“ usmieval sa Tuček.

Tešil sa na súboje Úsmev na tvári mal aj skúsený útočník Mário Kurák. Cez víkend dal Málincu hetrik, aj proti Trenčínu mal jednu dobrú strelu. Pritom to nemal jednoduché, počas celého zápasu zvádzal tvrdé súboje s obrancami Trenčína. „Moja strela v prvom polčase mohla byť lepšie umiestnená. Tušil som, že po prestávke už to bude ťažšie. Mali sme ešte za stavu 0:0 jednu šancu, ale potom prišla jasná penalta a súper dostal krídla,“ zhodnotil priebeh stretnutia Kurák.

„Na hlavičkové súboje som sa tešil, mám to rád. Aj keď som nečakal, že tí stopéri budú až takí dobrí. Veľa súbojov som nevyhral. Darmo, sú o desať rokov mladší a trénujú každý deň. Ja už tri-štyri roky netrénujem, iba na zápasy chodím. Jasné, že tam bol rozdiel,“ dodal Kurák. Podľa neho pohárové zápasy sú charakteristické tým, že aj mužstvá z nižších súťaží môžu potrápiť favorita. „Videli sme to aj v zápase Trnavy s Podbrezovou. Podbrezová dokázala vyrovnať a potom je to už vabank. Nám by sa však už vyrovnať nepodarilo, ani keby sme hrali do Všetkých svätých,“ uznal 37-ročný útočník.

Hráč TJD Príbelce Mário Kurák. (Autor: Titanilla Bőd)

Nemal sa pozerať na časomieru Hráči Príbeliec sa za svoj výkon rozhodne nemusia hanbiť. Odmenou pre nich bol aj potlesk 320 divákov. Spokojný bol aj tréner Miroslav Gluch. „Viem, koľko síl to stojí odohrať proti profesionálom súťažný zápas. Chalani to zvládli, za to im patrí veľká pochvala,“ zdôraznil.

Priznal, že hoci je realista, s pribúdajúcimi minútami už v kútiku duše začal veriť, že možno prídu na rad jedenástky. „Ani som sa nepozeral na časomieru. V druhom polčase iba raz som tam otočil hlavu a bola 77. minúta. Onedlho sme dostali gól, možno som sa nemal pozerať vôbec,“ vravel tréner.