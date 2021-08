Slovenský šport si dnes môže zatlieskať, zajtra nebude mať komu (komentár)

Slovenský šport si po olympiáde v Tokiu môže zatlieskať. Výsledok z pandemických hier je viac ako solídny. Veď menšia výprava sa počtom medailí vyrovnala predchádzajúcim hrám v Riu de Janeiro. Čo je solídny základ. Navyše treba vziať do úvahy, že MOV z programu hier škrtol tromfovú slovenskú disciplínu - súťaž deblkanoistov na divokej vode. Od Sydney to bola medailová istota. V Riu sa šla naposledy. O to viac je tokijský výsledok cennejší. Osobnosti starnú Druhá strana mince je, že čerpáme stále z tých istých osobností, z tých istých disciplín. Úspešní športovci starnú. Ich športová životnosť sa blíži ku koncu.

Víťazka v trape Zuzana Rehák Štefečeková má 37, ďalší strelec v disciplíne trap Erik Varga 45, kajakár Erik Vlček 39, kanoista Matej Beňuš 33, chodec Matej Tóth 38 a v Tokiu svoju kariéru rovno zavŕšil. Mladých tvárí, ktoré by ich nahradili nie je veľa. Podľa štatistiky Slovenského olympijského a športového výboru skončila polovica slovenskej výpravy v prvej polovici výsledkovej listiny. Medzi nimi je 12 športovcov od 20 do 24 rokov. To vyznieva pozitívne a celkom povzbudivo.

Z nich sa najlepšie ukázali bronzoví mladíci v K4 - Samuel Baláž, Adam Botek, vodné slalomárky Eliška Mintálová, Monika Škáchová, strelec Patrik Jány a prekážkarka Emma Zapletalová. Mimo štatistiky sú ešte dvaja medailisti z Tokia – 25-ročný Denis Myšák (K4) a rovnako starý Jakub Grigar (vodný slalom K1). Tu sa výpočet slovenských nádejí končí. Toto sú medailové nádeje na ďalšie roky, možno aj na hry v Paríži 2024. Sympatické výkony podali aj ďalší, no bolo by skôr veľkým prekvapením, ak by napríklad v Paríži bojoval o medaily niekto nový. Presadiť sa v elitnom športe bude pre Slovákov stále náročnejšie a nových tvári, ktoré by prevzali štafetu po zaslúžilých šampiónoch, je minimum. Medaila bude vzácnosť Generačná obmena je problémom takmer všetkých športov u nás. Výnimku zatiaľ tvorí hádam len kanoistika, kde vo vodnom slalome aj v rýchlostnej kanoistike stále prichádzajú noví nástupcovia.

Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a golfista Rory Sabbatini. (Autor: TASR)