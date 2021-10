Slovenkám sa na ME darilo aj druhou rukou. Získali štyri zlaté medaily

Aj medzi mužmi má Slovensko medailový zápis. Filip Hritz sa síce v sobotu v ľavačke nedostal ani do semifinále a skončil šiesty, v nedeľu si v pravačke vybojoval bronz. Mohol získať aj lesklejší kov, no v semifinále "daroval" súperovi z Bulharska postup do finále dvoma faulami.

V predchádzajúcich dňoch sa konali v rovnako dejisku aj súťaže mládeže, masters a hendikepovaných športovcov, kde Slováci získali spolu dvojciferný počet medailí.