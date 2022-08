Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu o 5. miesto na Hlinka Gretzky Cupe. Od 21:30 oň zabojujú reprezentácie USA a Slovenska.



Hokejisti USA tretíkrát po sebe nepostúpili do semifinále turnaja. Vo finíle hrali naposledy v roku 2016. USA v úvodnom zápase zdolali Nemecko 8:1, s Fínmi prehrali 1:4, následne podľahli aj Česku, a to 1:3.



Naši chlapci skončili na minuloročnom Hlinka Gretzky Cupe na druhom mieste, tento rok to bude buď piate alebo šieste. V úvodnom vystúpení sme prehrali so Švédmi 1:4, s Kanadou potom 1:9, Švajčiarov sme následne zdolali 3:2 po predĺžení, o našej výhre rozhodol Cedzo.



Behom týždňa sa s Američanmi stretneme podruhýkrát. V generálke na turnaj sme im podľahli 0:8.