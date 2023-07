Slovenky si na MS poradili s USA, Lopušanová sa blysla štyrmi bodmi

MS junioriek v hokejbale 2023 - Liberec (Česko)

Výraznú mieru na úspechu mala aj Nela Lopušanová, ktorá sa blysla štyrmi bodmi. K jednému gólu pridala aj tri asistencie. Dvoma presnými zásahmi sa prezentovali Alexandra Mateičková a Kristína Taricsová.

Na šampionáte v Liberci sa darí aj slovenským reprezentantom do 18 rokov, ktorí ovládli základnú časť a v semifinále v stredu o 16.00 h narazia na Kanadu.

Minulý týždeň boli na programe aj ďalšie kategórie, slovenské výbery do 23 aj do 20 rokov získali strieborné medaily a tím do 16 rokov neuspel v súboji o bronz. Reprezentácia do 14 rokov zasa uspela v miniturnaji, v ktorom vyhrala všetky tri stretnutia.

Tabuľka MS junioriek v hokejbale 2023 (U21)