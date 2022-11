Slováci sa oproti vlaňajšku zlepšili. Tréner Mrázek: Chýba viac konštruktívnych hráčov

„Turnaj nám skomplikovali choroby. Dnes musel ísť z tohto dôvodu do bránky tretí brankár Šimon Melega, ale zvládol to výborne. Všeobecne hodnotím turnaj dobre, obhájili sme siedme miesto a dvakrát sme zdolali Nórov.

Slováci síce nesplnili cieľ preniknúť do zápasu o 5. miesto, ale podľa trénera Radomíra Mrázka sa v porovnaní s predchádzajúcimi MS posunuli vpred predovšetkým po kondičnej stránke.

Mrázek: Chýba viac konštruktívnych hráčov

Slovenskému florbalu podľa trénera chýbajú konštruktívni hráči. Za základ považuje prácu v kluboch.

„My sa snažíme chlapcov, obrazne povedané, zlepiť dokopy počas turnaja a zrazov. Je to veľmi náročné a všetko musí vychádzať z poctivej práce v kluboch. Je to o úprave trénerského zmýšľania smerom do budúcnosti a o konštruktívnom prístupe zo strany hráčov aj trénerov.

Ak chce slovenský mužský florbal hrať pravidelne Top 8, musí generovať viac konštruktívnych hráčov od obrancov, centrov až po útočníkov,“ poznamenal Mrázek.