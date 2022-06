Slováci po sobotňajšom debakli 0:5 s Francúzskom potrebujú zabrať naplno a v utorok podvečer minimálne bodovať. Na krátkodobých turnajoch musia ísť podobné prehry bokom, je tu ideálny čas na revanš. Ak odíde Slovensko bez bodu aj teraz, tak proti Rumunom bude hrať nanajvýš o tretie miesto. Taliansko to má rozbehnuté na postup do semifinále. Víťazstvo 2:1 nad Rumunskom gólmi Baldanziho a Volpata ich dostáva do dobrej roviny, reprezentácia z Apeninského polostrova je favoritom aj proti Slovensku.

Slováci po sobotňajšom debakli 0:5 s Francúzskom potrebujú zabrať naplno a v utorok podvečer minimálne bodovať. Na krátkodobých turnajoch musia ísť podobné prehry bokom, je tu ideálny čas na revanš. Ak odíde Slovensko bez bodu aj teraz, tak proti Rumunom bude hrať nanajvýš o tretie miesto. Taliansko to má rozbehnuté na postup do semifinále. Víťazstvo 2:1 nad Rumunskom gólmi Baldanziho a Volpata ich dostáva do dobrej roviny, reprezentácia z Apeninského polostrova je favoritom aj proti Slovensku.