Florida? Teraz o reprezentácii. Okuliar geniálne prihrával, potom skromne ukázal na Lantošiho

Možno mu práve to pomohlo k vynikajúcemu výkonu. Spolu so strelcami Róbertom Lantošim, Martinom Faškom-Rudášom a Andrejom Kollárom zinscenovali pre Humenčanov druhé hokejové divadlo so šťastným koncom za dva dni.

A dokázali, že bitka za znak na hrudi nie je len klišé. Ženie ich aj konkurencia - na majstrovstvá sveta do Česka by totiž rád prišiel každý.

Chválili jeden druhého

O Okuliarovi sa až toľko nehovorilo. Slovensko malo až dvoch dvojgólových strelcov. Bol to však práve on, čo dvakrát vysunul Róberta Lantošiho do nájazdov, ktoré rutinérsky premenil. Najmä žabka pri štvrtom góle bola ako z učebnice.

"Keď tam vidíte rýchlika ako je Robo Lantoši, tak mu to hodíte do priestoru. Keď dáte do toho cit, príde mu to presne na čepeľ. Išiel sám na bránu, je to hlavne jeho robota, on to vynikajúco vyriešil, ja som mu to len prihral," dodal skromne.

Lantoši mu komplimenty opätoval. Tiež si nechcel pripisovať všetku slávu.

"Oko to zahral parádne, veril mi, že som dostatočne rýchly. Je už som potom mal jednoduchú robotu," vyhlásil.