Do Pekingu vyrazili prví Slováci, na palube sedela pätica športovcov

Spolu s nimi sa do dejiska ZOH 2022 presunuli spred bratislavského Domu Športu aj členovia realizačných tímov.

Najväčším želiezkom v ohni bude Ninis, ktorý vstúpi do spoločnosti päťnásobných olympionikov - plavkyne Martiny Moravcovej, strelca Jozefa Gönciho, vodného slalomára Michala Martikána, chodca Mateja Tótha, sánkarky Márie Jasenčákovej, biatlonistky Martiny Halinárovej a bežcov na lyžiach Martina Bajčičáka a Ivana Bátoryho.

Klaudia Medlová mala mierne obavy, ako dopadnú PCR testy na koronavírus. Napokon však podľa plánu absolvovala let zo Schwechatu do Pekingu s medzipristátím v Istanbule.

Na zimný sviatok sa 28-ročná freestyleová špecialistka teší, účasť pod piatimi kruhmi radí medzi najväčšie okamihy svojej kariéry.

"Keď som začínala so snoubordingom, mojím snom bolo dostať sa medzi elitu. Za uplynulé roky sa mi to podarilo, aj preto som dostávala pozvánky na rôzne súkromné preteky ako X Games, US Open, či Dew Tour. Ale určite aj olympiáda je medzi vysnívanými pretekmi," povedala Medlová.

Na ZOH súťažila už pred štyrmi rokmi v Pjongčangu. V slopestyle obsadila 24. priečku, v Big Air skončila o stupienok vyššie. Jej súťaže na ZOH 2022 sú na programe 5./6. februára (slopestyle), resp. 14./15. februára (Big Air).