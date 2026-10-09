Na ME v stolnom tenise mieri deväť Slovákov. Ideme s pokorou, vraví tréner

Slovenskú stolnotenisovú reprezentáciu čaká druhý vrchol sezóny. Na majstrovstvách Európy jednotlivcov v Ľubľane, ktoré sa uskutočnia od 11. do 18. októbra, nastúpi päť mužov a štyri ženy.
Vo výprave chýba úradujúca majsterka Európy vo štvorhre a celkovo štvornásobná medailistka z kontinentálnych šampionátov Barbora Várady, ktorá je tehotná.
Po jarných MS družstiev v Londýne sú ME v Slovinsku druhým najdôležitejším podujatím tohto roka.
Na ME ideme s pokorou, vraví tréner
Slovensko budú na šampionáte zastupovať Ľubomír Pištej, Jang Wang, Jakub Zelinka, Adam Klajber a Samuel Arpáš, v súťaži žien štvorica Tatiana Kukuľková, Ema Labošová, Dominika Wiltschková a Nikoleta Puchovanová.
„Ženy idú štyri. Mohlo ich ísť päť, lebo sme si taký počet hráčok vybojovali na ME družstiev. Ja som sa ale rozhodol, že piata nepôjde, lebo nedosahuje takú vysokú medzinárodnú úroveň. Cestujeme oslabení o historicky najlepšiu hráčku Barboru Várady.
Dúfam a modlím sa, aby naše hráčky boli zdravé, keďže absolvovali rôzne zdravotné ťažkosti. Na ME ideme s pokorou. Pred dvomi rokmi sme mali dve medaily, zlatú a bronzovú. Teraz nemám žiadne očakávania a nechám sa prekvapiť,“ uviedol reprezentačný tréner žien Jaromír Truksa.
V mužskej kategórii využil Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) možnosť rozdeliť jedno vybojované miesto medzi Klajbera v dvojhre a Zelinku v párových disciplínach.
„Je to spôsobené tým, že Jakub Zelinka hral dlhodobo dobre v párových disciplínach, takže on bude štartovať vo štvorhre a mixe, a Adam Klajber bude štartovať len v jednotlivcoch. Umožnili nám rozdelenie jedného miesta na dvoch hráčov, aby každý hral tie disciplíny, v ktorých je najlepší,“ vysvetlil kouč mužov Peter Šereda.
V miešanej štvorhre sa navyše predstavia Pištej s Kukuľkovou a Zelinka s Puchovanovou. Najvyššie nasadenie má Slovensko práve v mixe, kde patrí dvojici Pištej - Kukuľková 3. pozícia.
Nebude to ľahký turnaj
Predseda SSTZ Anton Hamran však upozornil na mimoriadne silné obsadenie šampionátu, ktoré posilnili aj športovci z Ruska: „Majstrovstvá Európy nebudú veľmi ľahkým turnajom, nakoľko tam máme Francúzov, Lebrunovcov, Möregardha, máme tam Nemcov a pribudli ešte aj Rusi, čo je tiež veľká sila, ktorá pridá na kvalite turnaja.“
Pištej sa krátko pred ME vrátil z turnaja v Číne, kde ho zabrzdilo vírusové ochorenie.
„Chytil som tam nejaký vírus, takže telo je oslabené a uvidíme,“ priznal 42-ročný reprezentant, ktorý je ako jediný Slovák nasadený vo dvojhre (31. miesto). Adaptovať sa musí aj na výrazne odlišné herné podmienky: „V porovnaní s tým, ako sa bude hrať teraz na ME, tak by som povedal, že v Číne sa hral Roland Garros a teraz sa bude hrať Wimbledon, čo sa týka lôpt, stolov a všetkých podmienok.
Pri nejakej konštelácii by sme mohli zabojovať o tú medailu. V miešanej štvorhre sme tretí nasadení, ale ako som pozeral tú štartovú listinu, tak je to veľmi nabité a bude to veľmi ťažké. Máme na to, aby sme zdolali aj najlepších. Uvidíme.“
Zdravotné ťažkosti sprevádzali aj Kukuľkovú, ktorá sa podľa vlastných slov cíti pripravená na približne 90 percent. Najvyššie ambície má vo štvorhre s Poľkou Nataliou Bajorovou, s ktorou chce nadviazať na bronz z ME v Linzi 2024. V dvojhre by považovala za úspech postup medzi najlepších šestnásť.
„Budem spokojná, keď nastúpim a odohrám to v plnom zdraví. Ale tá šestnástka by bola za mňa taký úspech, že by som si povedala, že okej, je to fajn. V mixe môžeme vyhrať s každým, ale môžeme aj prehrať a uvidíme, čo nám prinesie žreb. Zabojujeme o čo najlepší výsledok a za mňa štvrťfinále by bolo dobré,“ konštatovala na piatkovej tlačovej konferencii.
Senec čaká mládežnícky turnaj
Krátko po ME zorganizuje SSTZ v Senci mládežnícky turnaj WTT Youth Contender. Od 21. do 27. októbra sa na ňom predstavia hráči v kategóriách do 11, 13, 15, 17 a 19 rokov. Dievčatá budú súťažiť počas prvých troch dní, po voľnej sobote prídu na rad chlapci.
„Máme tam prihlásených 255 hráčov, čo je veľmi slušné číslo. Pevne verím, že aj naši hráči potvrdia svoju výkonnosť tým, aby sme v niektorých kategóriách siahli aj po medailových umiestneniach,“ poznamenal Hamran.
Témou tlačovej konferencie boli aj MS mládeže, ktoré sú na programe od 21. do 28. novembra v Istanbule. Zatiaľ je na ne nominovaný Samuel Arpáš, teoretickú šancu dostať sa zo zoznamu náhradníčok má ešte Barbora Melisa Guassardo v kategórii do 15 rokov. Pre Arpáša pôjde o posledný juniorský svetový šampionát.
„Dúfam, že rozlúčka pôjde čo najlepšie. Pokúsim sa získať nejakú tú medailu. Pôjdem od zápasu k zápasu a budem sa snažiť čo najlepšie na to pripraviť,“ vyhlásil 19-ročný reprezentant.