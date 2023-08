Tréner Dendis po prehre: Darčeky sa rozdávajú na Vianoce, nie v auguste

TRENČÍN. Slovenskí hokejisti do osemnásť rokov sa rozlúčili s turnajom Hlinka Gretzky Cup tesnou prehrou s Nemeckom 4:6 a obsadili posledné ôsme miesto. Po skončení zápasu nechýbali na ľade slzy smútku a sklamania.

Takisto to bolo naposledy, čo slovenská „osemnástka“ obsadila na turnaji poslednú priečku.

Stretnutie sa nieslo vo vlažnej atmosfére, do hľadiska zavítalo malé množstvo divákov. Nad ľadovou plochou sa niesla mierna hmla, ale organizátori sa vyzbrojili stierkami a handričkami.

Pitka nastupuje do zápasov so špeciálnym monitorovacím zariadením. Nedávno mu diagnostikovali diabetes 1. typu, čiže cukrovku. Spočiatku si myslel, že s hokejom je koniec, ale o niekoľko dní už bol znovu na ľade. Povzbudil ho i fínsky hokejista Kaapo Kakko, ktorý má rovnaké ochorenie a v roku 2019 sa stal draftovou dvojkou.

Na rozdiel jedného gólu znížil opäť v presilovej hre Tobias Tomík, ktorý je najmladší hráč na celom podujatí Hlinka Gretzky Cup. Iba pätnásťročný útočník sa stal vôbec najmladším Slovákom, ktorý skóroval na turnaji. O zápise však nevedel.

„Po prvej tretine sme si povedali, čo treba zlepšiť v presilovej hre a v tretej tretine to vyšlo. Dovtedy to nefungovalo vôbec, aspoňže potom sa to zmenilo,“ uviedol mladík.

Zverenci Martina Dendisa sa chopili príležitosti a využili ďalšiu ponúknutú početnú výhodu. Na 4:4 vyrovnal opäť Tomík.

„Je to úžasný pocit pre mňa, ale dal som dva rovnaké góly. Luka Radivojevič iba nastrelil puk a ja som ho dvakrát rovnako tečoval,“ povedal najmladší strelec.

Vianoce v auguste