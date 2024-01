IIHF zaradila Slovákov v rebríčku síl prekvapivo nízko. Až za Česko

IIHF zostavila rebríček síl, do ktorého zaradila všetkých desať účastníkov turnaja.

GÖTEBORG. Základné skupiny na MS v hokeji do 20 rokov 2024 sú už minulosťou. Každý tím odohral prvé štyri zápasy na turnaji.

Vytvorili tak slovnú hračku: "The Kulich game on earth." Práve tento útočník je so siedmimi bodmi líder reprezentácie.

Na prvom mieste Power rankingu je neprekvapivo USA. Američania stratili v skupine len jediný bod.

Hneď za nimi sú domáci zo Švédska. "Ovládli sme skupinu A ako Gustavus Adolphus."

Narážali tak na švédskeho kráľa zo 17. storočia, ktorý viedol krajinu k úspechu počas tridsaťročnej vojny a postaral sa o rast krajiny.