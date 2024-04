Slovákov čaká na MS zápas o všetko. Veríme v naše schopnosti, znie z kabíny

BRATISLAVA. Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov sa na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie vo Fínsku zatiaľ trápi.

Z pohľadu slovenského výberu nepríjemne nevyzerá iba nula v kolónke získaných bodov, ale aj trojka ako počet strelených gólov z troch duelov.

"Nemáme za sebou najlepšie zápasy, ale myslím si, že sme ukázali aj pozitívne momenty, na ktorých môžeme stavať. Verím, že štvrtý zápas zvládneme a postúpime do štvrťfinále s víťaznou mentalitou," pokračoval 18-ročný košický rodák, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v materskom HC Košice v juniorskom družstve.

Proti Nórom hrali Slováci v decembri na domácom turnaji, v Poprade nad nimi viedli 4:2 a podľahli im 4:5 po samostatných nájazdoch.

"Nórsko je nepríjemný súper. Sú to dobrí korčuliari, majú skúsených hráčov. Všetci v tíme však veríme v naše schopnosti a myslím si, že to zvládneme. Treba veľa strieľať a tlačiť sa do zakončenia,“ uzavrel Liščinský.