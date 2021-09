Slovákom sa osemfinále vzdialilo, na ME prehrali už tretí zápas

Marek Kardoš, tréner SR: "Mrzí ma to. Nemali sme kvalitný servis, urobili sme málo es, kazili sme ľahké podania, kedy to nebolo treba. Súper mal naopak dobrý servis, my sme mali horší príjem. Napriek tomu sme hrali dobre v útoku, ale nezatvárali sme čiaru, chýbala nám disciplína v obrane. Jednoducho sme nemali svoj deň. Uvidíme v akej zostave hrajú Nemci, ale my musíme hrať oveľa lepšie ako dnes."

Šimon Krajčovič hráč SR: "Sme sklamaní, zápas sme nezvládli. Chorváti hrali bez tlaku, my sme ho naopak nezvládli. Ale šanca stále žije."

Filip Palgut, hráč SR: "Rozhodujúce bolo, že sme si nevedeli poradiť s podaním a útokom súpera. A neubránili sme krajných hráčov. Robili veľa bodov aj z negatívneho príjmu a to nás dosť ubíjalo."