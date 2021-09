ME vo volejbale 2021: Slovensko nestačilo na Chorvátsko

Zrejme sme dnešnou prehrou s Chorvátskom 1:3 na sety definitívne stratili šancu na postup zo skupiny D na európskom šampionáte. Slovenskí volejbalisti vstúpili do tohto dôležitého zápasu ziskom prvého setu v tesnej koncovke, keď využili tretí setbal. Ale v nasledujúcich dvoch setoch nám Chorváti nedali žiadnu šancu a zrazu sme už boli v zložitej situácii. Štvrtý set sa dostal podobne ako prvý do dramatickej koncovky, ale Chorváti mali navrch a aj keď nevyužili päť mečbalov, tak ani my sme nedokázali využiť našu jedinú šancu poslať zápas do piatich setov. Následne už šiesty mečbal priniesol chorvátsky blok a zápas tak skončil víťazstvom Chorvátska 3:1, ktoré definitívne spečatilo postup do osemfinále. Slovensko čaká ešte zajtra zápas proti Nemecku, v ktorom môžeme teoreticky bojovať o postup, ale budeme veľkým outsiderom. To je odo mňa z tohto zápasu všetko, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás zajtra pri poslednom zápase slovenských volejbalistov v skupine D na Majstrovstvách Európy proti silnému Nemecku!