Hokejové majstrovstvá u nás? Ako lízať cukrík cez obal (komentár)

Prinášame dva pohľady na to, čo by šampionát na Slovensku priniesol. Toto je názor, prečo by MS na Slovensku v tomto roku radšej nemali byť.

Je to ľúbivé, podmanivé. Až sa vám derie do úst výkrik: "Áno. Hokejové majstrovstvá sveta budú opäť na Slovensku."

Napriek tomu nezdieľam nadšenie, že medveď Macejko bude opäť burcovať Hokejovú republiku. Dokonca si myslím, že je to risk, a ak by sa majstrovstvá konali v inej krajine, bolo by to pre nás oveľa lepšie.

Obavy sú prosté – šampionát musí organizátor skutočne vybaviť expresne, v čase pandémie je šport rozmar, ktorý môže byť vo veľkom rozpore v tom, ako krajina dostáva góly od covidu a v neposlednom rade prípravou podujatia slovenský hokej nič nezíska.

Medzinárodná hokejová federácia si prenajme len bratislavský zimák a z prázdneho hľadiska do kasy slovenského hokejového zväzu nič nenatečie.