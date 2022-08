Volejbalisti doma opäť nestratili ani set, poľahky zdolali Maďarov

Marek Kardoš, tréner SR: "Nebol to ľahký zápas, špeciálne prvý a druhý set, kedy sme sa vlastnými hlúpymi chybami dostávali pod tlak. Súper urobil len osem chýb. Darovali sme im veľa podaní, jednoducho toto nevieme pod stresom robiť lepšie. Maďarov sme si do detailu prebrali, nemali nás čím prekvapiť. Musíme teraz vyhrať oba zápasy za tri body, čo by nám veľmi uľahčilo prácu."

Peter Michalovič, najlepšie bodujúci hráč zápasu: "Mali sme zápas pod kontrolou až na nejaké pasáže. Ale bolo vidieť, že kvalita je na našej strane. V koncovkách setov sa prejavila naša kvalita a skúsenosti. Nemôžeme ich doma pustiť do vedenia od začiatku setov."

Peter Porubský, hráč SR: "Čakali sme veľmi ťažký zápas, ale som rád, že sa nám to podarilo a dúfam, že to bude pokračovať. Sú to dôležité body a ak chceme zabojovať o priamy postup, musíme vyhrať oba ďalšie zápasy. Na dnešného súpera sme boli výborne pripravení."