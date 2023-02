Slovenské basketbalistky postúpili na ME, Luxembursku nedali žiadnu šancu

Juraj Suja, tréner Slovenska: "Veľmi sa tešíme, že sa nám opäť podarilo postúpiť na majstrovstvá Európy, pretože je čoraz väčšia konkurencia v Európe. Vážime si, že sa to podarilo. Sledovali sme ostatné výsledky a už pred zápasom sme vedeli, že ako sa veci majú a že nám bude stačiť akékoľvek víťazstvo. Boli sme pokojní, verili sme, že kvalita je na našej strane. Posledný krok býva ťažký, v Luxembursku to nebol jednoduchý zápas, súper dával odpor. Mali sme rešpekt, ale dievčatá k tomu pristúpili zodpovedne, ako sa to v národnom tíme patrí. Urobili mi veľkú radosť, ako tímovo sa prezentovali."

Radka Stašová, hráčka Slovenska: "Všetci sa tešíme. Verím, že všetci vieme, čo táto výhra znamená. Je to postup na majstrovstvá Európy, čo bol náš cieľ. Sme veľmi šťastní z toho, že sa nám to podarilo. Bol to rozhodne odlišný zápas ako ten v Luxembursku, prišli sem s iným družstvom. Som rada, že všetci baby si s chuťou zahrali. Bolo to plné energie od začiatku do konca."

Terézia Páleníková, hráčka Slovenska: "Som nadšená, pretože si myslím, že patríme na Európu. Potvrdili sme to aj napriek tomu, že sme nemali počas každého okna všetky hráčky. Potvrdili sme našu dominanciu, som veľmi spokojná, šťastná a teším sa."