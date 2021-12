Feneš zúžil káder pred MS juniorov. V tíme Slovenska končia traja hráči

PIEŠŤANY. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov zúžilo káder na MS do Kanady o troch hráčov.

Feneš s kolegami z realizačného tímu vyradili dvojicu brankárov a útočníka Richarda Nemca. Ten v prebiehajúcej sezóne pôsobil v dresoch HK Skalica a HK Nitra, no do zámoria neodcestuje pre zranenie.

Po prílete nastúpia všetci do dvojdňovej povinnej izolácie, z ktorej sú vstupenkou do tréningového procesu opäť negatívne PCR testy.

"Pre zložitú situáciu som musel pricestovať neskôr. Ale dosť som sa tešil na chalanov, i keď tu ešte chýba veľa spoluhráčov. Som pripravený na pozíciu lídra a veľmi sa na to teším. Osobne by som bol najspokojnejší, keby sa nám podarilo prejsť cez to nešťastné štvrťfinále."

Spolu s ním je najskúsenejší z kádra Šimon Nemec. Obaja si zahrali na MS hráčov do 20 rokov, odskúšali si aj A-kategóriu a Slovensku pomohli postúpiť do Pekingu v augustovej olympijskej kvalifikácii:

"Som dobre naladený a teším sa na všetko, čo sa bude diať. Cieľ je urobiť nejaký úspech, ale nejako by som to nehrotil. Chceli by sme predvádzať dobrý ofenzívny hokej a ak sa nám to podarí, môžeme byť úspešní."