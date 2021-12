USA bude na MS juniorov reprezentovať Slovák: Doma stále hovoríme po slovensky

Knies vyrastal v Amerike, no v slovenskom prostredí, čo potvrdil aj v najnovšom rozhovore pre NHL Network.

Zaujímavosťou je, že Knies je koreňmi Slovák. Obaja jeho rodičia pochádzajú z Bratislavy. Do zámoria sa presťahovali pred jeho narodením.

Devätnásťročný líder Minnesotskej univerzity dostal pozvánku do národného mužstva, odkiaľ by ho mohli vyradiť zrejme iba zdravotné komplikácie.

NEW YORK. Dres Spojených štátov amerických si na juniorskom svetovom šampionáte v hokeji pravdepodobne oblečie aj Matthew Knies.

"Bude to zábavné. Ani neviem, komu vlastne budú fandiť rodičia," dodáva s úsmevom talentovaný útočník. "Ten zápas si určite zapamätám na dlhý čas."

Američania nastúpia v základnej skupine majstrovstiev sveta do 20 rokov aj proti Slovensku. Pre Kniesa pôjde o obzvlášť špeciálny moment.

Knies reprezentuje Spojené štáty, keďže sa tu narodil aj vyrástol. Na otázku Nového času, či by si chcel obliecť dres Slovenska, odvetil:

"Keď som bol malý, tak som pár týždňov hral za slovenský tím na turnaji v Quebecu. Určite by som SR veľmi rád reprezentoval, aj keď to zrejme momentálne nie je možné, keďže nemám slovenský pas. Tejto myšlienke som však naklonený. Na svoje korene som patrične hrdý, rovnako aj na to, odkiaľ pochádzajú moji rodičia."

O Kniesa je záujem i v NHL. V poslednom drafte bol zvolený v druhom kole ako celkovo 57. v poradí. Vybral si ho klub Toronto Maple Leafs.

Skautom sa na jeho hre páči bojovnosť i hokejová inteligencia.