Slovenské volejbalistky nestačili na favoritky. Proti Holandsku nezískali ani set

/zdroj: SVF/

Michal Mašek, tréner Slovenska: "Bol to veľmi ťažký zápas. Bolo náročné presadiť sa proti vysokému bloku a dobre organizovanej obrane. Do istého momentu sme dokázali hrať, potom sa ukázala skúsenosť Holanďaniek, keď sme urobili v sériách príliš veľa chýb. Škoda, že dievčatá nedokázali uveriť, že sa dá vyvinúť tlak aj proti takto silnému súperovi. Boli sme schopní ho vyvíjať servisom či útokom. Do istého momentu sa nám to darilo, ale hráčky tomu až tak neuverili. Musíme byť pokojní v takých ťažkých situáciách. Bolo tam veľa situácií, napríklad, že sme nezareagovali na uliate lopty. Mohli sme to ubrániť a v tom musíme byť pokojnejší a presnejší, aby sme Španielky mohli tlačiť počas celého zápasu a nielen v určitých fázach hry."

Karin Palgutová, kapitánka Slovenska: "Vedeli sme, že Holanďanky sú veľmi dobrý súper a hrajú na vysokej úrovni. Vyskúšali sme iné zostavy, zahrali si prakticky všetky hráčky. Ukázali sme kvalitu, že môžeme hrať na tomto šampionáte. Na Španielky sa musíme skoncentrovať a ísť naplno. Je to hrateľný súper."