Slovenské juniorky uspeli na úvod boja o Prezidentský pohár, zdolali Guineu

MS junoriek 2022 - Prezidentský pohár, 1. skupina

CELJE. Slovenské hádzanárske reprezentantky do 20 rokov zvíťazili v úvodnom vystúpení v 1. skupine bojov o Prezidentský pohár na MS. Na šampionáte v slovinskom Celje zdolali Guineu 31:23.

"Na dievčatách bola vidieť psychická únava po včerajšku. Nebol to pekný zápas, ale mali sme ho pod kontrolou. Dôležité je, že sme si víťazstvo postrážili a ušetrili sily do ďalšieho priebehu turnaja.

Guinejčanky sú atletické hráčky, silné jedna na jednu, preto treba ísť s nimi do súbojov a fyzickej hry. Keď sa nám to darilo, bolo to v poriadku. Prišli však aj poľavenia, keď sme umožnili súperkám vrátiť sa do hry," povedal po zápase tréner slovenských junoriek Ján Beňadik.