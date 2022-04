Feneš má za sebou jeden z najťažších zápasov kariéry. Odľahlo mi, vraví

"Až keď zaznela siréna, tak som si bol istý. Odľahlo mi, bol to jeden z tých ťažších zápasov v mojej kariére," povedal Feneš.

Slovenskí mladíci si upevnili post lídra tabuľky, na jej čele majú plný počet 9 bodov. Postup si mohli vybojovať už vo svojom štvrtom dueli v piatok od 19.00 h proti Dánsku. Na turnaji sa stretnú ešte s Kazachstanom v nedeľu 17. apríla o 19.00 h.

"Zápas s Dánskom bude o tom, že nám súper nič nedaruje a budeme si to musieť odrobiť. Ak si niekto myslel, že to bude ľahký turnaj, ten sa mýlil. Je to pre nás tvrdá drina, ale zvládneme to," vyhlásil Feneš.