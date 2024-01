ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes na MS v hokeji žien do 18 rokov 2024 (štvrťfinále, LIVE)

Seveřánkám se nepodařilo vjet do pásma dle pravidel, tudíž je pískán offside.

Seveřánkám se nepodařilo vjet do pásma dle pravidel, tudíž je pískán offside.

První střelu Finek vyráží Debnárová do rohu.

První střelu Finek vyráží Debnárová do rohu.

Úvodní sestavy: Finsko: Huovinenová (Kuja-Halkolaová) – Tallinenová (C), Ojalaová, Palinová, Pohjanahová, Anderssonová, Holmergová, Timoenová – Byskataová (A), Kuusistová, Ekoluomaová (A) – Loponenová, Tapaniová, Lehikoinenová – Julkunenová, Kankkunenová, Slivonenová – Nurmistová, Siekkinenová, Stenová Trenér: Mira Kuismová Slovensko: Debnárová (Sumegová) – Masláková, Mateicková (A), Tomastiková, Halušková, Kostková, Tischlerová – Blichová (C), Benaková, Paulinyová (A) – Juříková, Tóthová, Lopušanová – Lacková, Komlosová, Lačná Trenér: Gabriela Sobolová Rozhodčí: Haacková (GER), Willinerová (SUI) – Gottlibetová (HUN), Moleková (SVK).

Úvodní sestavy: Finsko: Huovinenová (Kuja-Halkolaová) – Tallinenová (C), Ojalaová, Palinová, Pohjanahová, Anderssonová, Holmergová, Timoenová – Byskataová (A), Kuusistová, Ekoluomaová (A) – Loponenová, Tapaniová, Lehikoinenová – Julkunenová, Kankkunenová, Slivonenová – Nurmistová, Siekkinenová, Stenová Trenér: Mira Kuismová Slovensko: Debnárová (Sumegová) – Masláková, Mateicková (A), Tomastiková, Halušková, Kostková, Tischlerová – Blichová (C), Benaková, Paulinyová (A) – Juříková, Tóthová, Lopušanová – Lacková, Komlosová, Lačná Trenér: Gabriela Sobolová Rozhodčí: Haacková (GER), Willinerová (SUI) – Gottlibetová (HUN), Moleková (SVK).