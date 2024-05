Fehérváry ukončil sezónu vo vynikajúcej forme. Verím, že mi to zostane aj na MS, vraví

Máme dobré mená, ale bude to v prvom rade o tom, ako sa dáme dokopy, akú partiu vytvoríme a či si budeme rozumieť. To bude najdôležitejšie.

Určite áno. USA majú veľmi dobrý tím. Pre mňa to bude špeciálne. Som z Bratislavy, dôjde viacero kamarátov alebo členov rodiny, takže sa na to veľmi teším.

Šimon Nemec sa vyjadril, že s príchodom vás a ďalších posíl by mala byť naša obrana hviezdna. Ako to vnímate vy?

V play-off NHL ste vypadli po štyroch zápasoch. Už to prebolelo?

Bohužiaľ, taký je hokej. Niekedy sa vyhráva, niekedy prehráva. Boli sme radi, že sme urobili play-off, ale New York bol silný a dostali sme 0:4. Ale mali sme dosť mladý tím, sezóna bola ťažká. Do posledného zápasu sme bojovali o play-off a ukázali sme charakter tímu, že vieme zabojovať aj so silnými súpermi. V play-off to už bolo náročné.

V play-off ste boli najproduktívnejší hráč tímu. Ako sa vám hralo?

V posledných 20 zápasoch základnej časti som hral naozaj dobrý hokej. Cítil som sa sebavedomo, aj kondične som na tom bol dobre. Zabával som sa hokejom a koniec sezóny je vždy najlepšia časť. Myslím si, že to bolo fajn.