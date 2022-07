Keď jediný slovanista prišiel do plnej arény Ferencvárosu (spoveď)

Od zápasu na pôde Ferencvárosu ubehlo už tridsať rokov. Ako si na to spomínate?

Bol to jeden z najdlhších dní v mojom živote, mal hádam 48 hodín. Ráno som odišiel z domu ´akože´ do školy, aby ma otec pustil, ale do školy som v ten deň neprišiel. Potom som sa vlakom presunul do Budapešti. Veľa vecí sa odohralo v krátkom čase.

Prečo ste sa vybrali na zápas do Budapešti sám?

Mal som vopred kúpenú vstupenku. Situácia však bola po prvom zápase v Bratislave dosť napätá. Myslím, že po zasadnutí vlády či parlamentu sa už vstupenky do Budapešti v deň zápasu nepredávali, pre obavu z bezpečnosti. Bolo nám doporučené tam necestovať. Maďarský bulvár vtedy písal, že u nás zabili nejakých fanúšikov Ferencvárosu, čo však nebola pravda. Iba sa nevrátili načas domov.

Mali ste vtedy iba pätnásť. Nebáli ste sa?