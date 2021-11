Weiss spravil zmeny v zostave. Slovan si poistil prvé miesto v tabuľke

Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Teší ma víťazstvo na nulu. Nebol to zápas, v ktorom dostali šancu hráči zo širšieho kádra, máme aj veľkú maródku a tresty. Zásahov do zostavy bolo veľa, nie je to jednoduché, lebo vymeniť toľko hráčov je na hre vidieť.

Rešpektoval som silu súpera, hrá dobre v lige. Keby som cez polčas mohol, vymením šesť hráčov. Potom prišli skúsení hráči, zlepšilo sa to, ale mužstvo má na viac, ako ukázalo. Hráči musia vydať zo seba viac, majú na Slovensku nadštandardné podmienky. Niektorí z nich nemajú na to, čo my chceme. S bodmi som spokojný, s výkonom nie."

Juraj Jarábek, tréner Serede: "Hrali sme proti najlepšiemu tímu v lige. Slovan má dobrý tím, dokazuje to aj v Európe. Vedeli sme, že tréner pretočí zostavu, my sme chalanov nabádali, aby sa nebáli hrať. Ale nebol som spokojný s nasadením a agresivitou, mali sme pomalý presun do útoku. Dnes sme mohli vyťažiť viac, ale Slovan bol efektívny. V druhom polčase sme boli aktívnejší, ale dostali sme druhý gól."