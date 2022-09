Tury je po bronze z ME vo forme, opäť sa dostal na pódium: Olympiáda by bola splnený sen

KOŠICE. Slovenský skejtbordista Richard Tury potvrdil na podujatí Urban World Series - Extreme v Barcelone výbornú formu a tretím miestom nadviazal na rovnaké umiestnenie z nedávnych ME v Bazileji. Súťaž v Španielsku mala byť prípravou na vrchol sezóny v Brazílii, no majstrovstvá sveta, na ktorých mohol zbierať body do olympijskej kvalifikácie, sa napokon neuskutočnia. Aj napriek sprísneným podmienkam účasti na OH v Paríži (26. júla - 11. augusta 2024) zostáva olympiáda Turyho cieľom. Tury: Preferujem väčšie prekážky

Tury bol jeden z 27 pozvaných skejtbordistov, ktorí štartovali v Barcelone. Pred zaplnenými tribúnami obsadil v kvalifikácii 1. miesto, ktoré vo finále pretavil do 3. priečky.

"Nie je to môj najväčší úspech, ale vážim si ho. Aj vlani som tam skončil na 3. mieste. Skejtpark nebol úplne ľahký, trochu som sa s ním trápil. Ja preferujem väčšie prekážky, tam boli menšie. Cením si to, ráta sa mi aj tento úspech, ale mám už aj väčšie," poznamenal 28-ročný Košičan, ktorý narážal najmä na bronz z nedávnych ME. "Bol to môj druhý európsky šampionát a ten bronz si veľmi cením. Vo finále som dal tri čisté jazdy z troch, čo sa mi ešte nikdy nestalo, navyše som sa v každej zlepšil. Je to o to cennejšie, že som v kvalifikácii skončil na 14. mieste, takže som nečakal, že skončím na 3. mieste," uviedol Tury pre TASR. VIDEO: Richard Tury na Urban World Series - Extreme v Barcelone

V Brazílii si spravia inú súťaž V sezóne 2022 má pred sebou ešte viacero podujatí, no vrcholom mali byť brazílske MS. V Brazílii síce bude štartovať, avšak nie na šampionáte "Mala to byť zároveň aj kvalifikácia na OH 2024. Už bolo všetko naplánované, vydané brožúrky, menoslov účastníkov. Brazílčania sa však s World Skate (riadiaci orgán svetového skejtbordingu, pozn.) nedohodli a napokon tam nebudú MS. Už však malo veľa ľudí nakúpené letenky a prakticky všetko bolo pripravené a tak sa rozhodli, že tam spravia inú súťaž. Tá sa síce nebude počítať do kvalifikácie OH 2024 a ani to nebudú MS, ale bude tam rovnako silná konkurencia ako by bola na MS. Ja tam chcem skončiť čo najlepšie. Možno tým, že to nebudú MS, nebudem pod veľkým tlakom. Bolo by krásne dostať sa do finále. Uvidíme, aké mená tam budú a ako bude skejtpark vyzerať. Od toho bude veľa závisieť," prezradil Tury, ktorý sa o účasť na OH snažil už v predošlej kvalifikácii. K miestenke do Tokia nebol ďaleko, nezvládol však kľúčové preteky a napokon sa nezmestil do elitnej dvadsiatky.