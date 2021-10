Tešili sa na sviatok, privítať fortunaligistu nemôžu. Budú v čiernej farbe

Do štvrtého kola sa Lipany dostali cez druholigový Bardejov.

Ak by boli všetci hráči Lipian zaočkovaní, hrať by sa mohlo. To však podľa šéfa klubu nie je reálne.

„Chlapci sa nechcú očkovať. Možno by sme postavili káder s očkovaných a dorastencov, no to by nebolo fér. Hrať majú tí, ktorí si to vybojovali,“ dodal.

Hrať sa bude v Ružomberku

Funkcionári Lipian hľadali riešenie, ako zápas odohrať. So súperom sa dohodli, že sa uskutoční v Ružomberku.

„Hľadali sme náhradný termín, ale márne. Iná možnosť tu nebola, preto sme radi za ústretovosť. Pre hráčov to bude aspoň zážitok, že si zahrajú na krásnom štadióne, možno aj pod umelým osvetlením,“ povedal Jacko.