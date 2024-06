Prečo Guyana áno a Slovensko nie? Svetový pohár ponúka duely veľmocí s trpaslíkmi

Verí však, že sa im podarí na turnaj v najbližších rokoch dostať. "Chodíme na rôzne kvalifikačné turnaje PDC. Verím, že ak sa nám podarí zviditeľniť slovenské šípky, aj napríklad organizáciou nejakého PDC turnaja, mohli by sme sa tam dostať," dodal Hájek.

Tento rok odštartovali turnaj výhrou proti Bahrajnu, no jednoduché to nemali. Aj keď bola dvojica Karel Sedláček a Adam Gawlas veľkým favoritom, vyhrala len 4:3. Šťastie sa na českú stranu ale už priklonilo. Island zdolali 4:0 a z prvého miesta postúpili medzi najlepších.

Od roku 2023 sa ale hrá turnaj skupinovým systémom s väčším počtom účastníkov. V minulom roku dostali do skupiny Filipíny a Singapur. Druhého menovaného súpera zdolali, proti Filipínam uhrali len dve hry a v skupine obsadili druhé nepostupové miesto.

Mne sa to veľmi páči, dvojice sú náročný turnaj. V tých skupinách dokážu kvalitnejšie tímy ľahšie prejsť," povedal Hájek.

V minulosti sa ale hrali aj singlové zápasy, no organizácia to chcela urobiť atraktívnejšie a preto sa rozhodla pre dvojice. "Je to aj kvalitnejšie," dodal.

Hájek so zápasmi vo dvojici už skúsenosti má. "Chodievame po turnajoch WDF (World Dart Federation) a niekoľkokrát som hral s Matejom Čverhom.

Som na tento formát zvyknutý a baví ma to. Som hráč, ktorý dokáže kúskovať tempo, nemám problém zrýchliť či spomaliť," doplnil.