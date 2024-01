Alexandra Palace je pre Slováka ďaleko. Šípky sú pre nás hobby, hovorí člen špičky

"Je to ukážka anglickej šípkarskej školy," hovorí pre Sportnet ŠTEFAN HÁJEK , ktorý sa s Littlerom stretol na ME v Španielsku.

Česko má dlhodobo početnú šípkarsku základňu. Majú asi 4 000 hráčov, kým my sme ich mali 200 na softových šípkach (používajú sa na elektronické terče, pozn.). Z toho počtu ešte dokázali urobiť postupové súťaže od okresov až po celonárodné. Im sa nestane, aby na najvyššej národnej úrovni hral amatér, u nás to bolo povolené, ak ste zaplatili desať eur. Úroveň je už rozdielna, ak hráči hrajú s podpriemernými súpermi, ako keď si sily merajú len najlepší.

Bol to môj debut v tejto súťaži. Bol to druhý ročník, v prvom sa mi nepodarilo kvalifikovať pre neúčasť na niektorých turnajoch. Vo víťaznom roku som bol na tom výkonnostne dobre. Podarilo sa mi postúpiť medzi osem najlepších a v záverečnom turnaji som vyladil formu natoľko, že som ho ovládol. Bol to môj najväčší úspech a určite na neho budem dlho spomínať.

To sa za posledné roky zameškalo, ale momentálne je to na dobrej ceste. Máme prvú, druhú ligu a Niké Darts League, ktorú hrá 12 najlepších. Za minulé roky cítim veľký pokrok. Tipujem, že o päť rokov budeme produkovať kvalitných hráčov.

Hrávate aj zahraničné turnaje?

Na zahraničnú scénu som začal chodiť v roku 2013. V softových šípkach som sa dostal do reprezentácie, čiže som nebol začiatočník. Bol som na majstrovstvách Európy v Nemecku, navštevoval som európske poháre.

Od roku 2018 hrám len steelové šípky (na klasický terč, pozn.) a odvtedy som sa začal zúčastňovať na svetovej línii World Darts Federation (WDF). Pravidelne chodím na Czech Open do Prahy, Hungarian Open do Budapešti, bol som na Cypre či na ME v Španielsku. Je to jediná cesta, ako sa zlepšiť.

Koľko si dokážete zarobiť hraním šípok?

Stále to je na úrovni hobby. Ak dosiahnete dobré výsledky a vyhrávate turnaje, môžete získať odmeny, ktoré sú vyzbierané zo štartovného. Je to veľmi premenlivé, na medzinárodnej úrovni sa to hýbe od 2 000 až do 7 000 eur.