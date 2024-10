Macejko, česká senzácia a rekord Littlera. Turnaj v Prahe ponúkol skvelú šou

"Je pekné vrátiť úder, pretože to bolí, keď prehráte finále turnaja kategórie major. Som šťastný, že som takto ukončil moju ProTour sezónu," povedal Humphries v rozhovore po turnaji v Prahe.

Pri neúčasti českých profesionálov Karela Sedláčka a Adama Gawlasa sa postaral o to, že domáci diváci mali komu fandiť aj počas záverečného dňa.

Oboch finalistov či hviezdne mená PDC však zatienil domáci Pavel Drtil, ktorý sa senzačne prebojoval až do osemfinále podujatia.

Už víťaztvo nad Cullenom označil Drtil za najväčšie v kariére, no jeho rozprávka pokračovala aj proti 17. hráčovi rebríčka PDC. V rozhodujúcom legu mal Rock 56 bodov do konca, no Čech zavrel 78.

"V poslednom legu som ani nedýchal, teraz to doháňam. Mám kyslíkový dlh, akoby som išiel na bicykli na Praděd. Kto by toto čakal? Na mňa bol kurz 9,8? Že som si ja blbec nestavil," vtipkoval Drtil pred novinármi.