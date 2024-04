Bol doma s rodinou a oddychoval. Petrovský: Nepočítal som s tým, že ma zavolajú

U mňa prevláda nervozita aj nadšenie. Bol to vždy môj sen, dám do toho maximum. Pocity mám výborné, budem sa snažiť odviesť dobrú robotu," povedal Petrovský na pondelkovom zraze v Bratislave.

"Nepočítal som s tým, že ma zavolajú. Po sezóne som bola doma s rodinou a oddychoval som, no zavolal mi pán tréner Frühauf. Bola to milá správa.

Pod vedením Craiga Ramsayho ešte nepracoval, na nadchádzajúce dni sa teší:

"Očakávam tvrdú hru, bude to viac o systéme a korčuľovaní, budem sa na to snažiť čo najlepšie pripraviť. Štýl pod trénerom Ramsayom sa oveľa zlepšil oproti minulým rokom. Je to viac útočný štýl, rýchly forček. Budem sa snažiť hrať tak ako to tréner nastaví."

Asistent trénera Peter Frühauf zdôraznil, že žiadny hráč v príprave nie je v tíme len do počtu, ale každý má rovnakú šancu zabojovať o MS.