SENICA. FK Senica a FC Spartak Trnava dnes hrajú odvetný zápas semifinále Slovenského pohára 2021/2022.

Trnava, aj vďaka víťazstvu 3:0 v prvom semifinálovom stretnutí, má nakročené k postupu do finále, kde by sa mohla stretnúť so svojim odvekým rivalom, bratislavským Slovanom, ktorý sa po včerajšej výhre nad Trenčínom stal prvým finalistom.