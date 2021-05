Je to definitívne. Viaceré opory z NHL na MS v hokeji neprídu, potvrdil Šatan

BRATISLAVA. Slovenskú hokejovú reprezentáciu na MS v Rige neposilnia obrancovia Andrej Sekera, Christián Jaroš a ani útočník Richard Pánik.

Na Twitteri to potvrdil generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan. K mužstvu by sa však mal čoskoro pripojiť krídelník New Jersey Devils Marián Studenič.

Tím trénera Craiga Ramsayho tak môže zatiaľ na šampionáte počítať s tromi hráčmi zo zámoria.