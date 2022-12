Eto’o sa ospravedlnil za útok na fanúšika Alžírska, ktorý ho vraj vyprovokoval

"Mal som ostrú výmenu názorov s mužom, ktorý je zrejme fanúšik Alžírska. Chcel by som sa ospravedlniť za to, že som stratil nervy a že som reagoval spôsobom, ktorý neodráža moju osobnosť," napísal 41-ročný niekdajší útočník španielskeho FC Barcelona či talianskeho Interu Miláno na svojom twitteri.

Napadnutý muž sa prihlásil o slovo prostredníctvom videa pod menom Said Mamouni a uviedol, že Eto’oa nahlásil na miestnej polícii. "Samuel sa so mnou pohádal. Udrel ma a jeho spoločník do mňa strčil. Takisto mi rozbil fotoaparát," povedal Mamouni.

Od roku 2019 bol súčasťou organizačného výboru MS v Katare ako ambasádor.

Samuel Eto'o ako najvyšší predstaviteľ kamerunského futbalu sledoval vypadnutie reprezentantov svojej krajiny v základnej G-skupine, Kamerunčania v nej skončili na nepostupovom treťom mieste so ziskom štyroch bodov.

Po úvodnej prehre so Švajčiarmi (0:1) remizovali so Srbmi (3:3) a na záver zdolali Brazílčanov (1:0), na prienik do osemfinále im to nestačilo.