Sninu opäť potiahol zahraničný útočník. Ruský talent zaujal aj Podbrezovú

SNINA. Mimoriadne úspešnú jesennú časť sezóny má za sebou ruský útočník Sniny Mark Jablonskij (20). Jeho výkony a jedenásť strelených gólov do sietí súperov zaujali natoľko, že tesne po skončení jesennej časti III. ligy Východ si ho na skúšku vyžiadali z Podbrezovej, ktorá aktuálne vedie druholigovú tabuľku.

Je rýchly a technicky dobre vybavený V prípade prestupu do klubu z Horehronia a v prípade postupu Podbrezovej do najvyššej súťaže by Jablonskij mohol v priebehu polroka poskočiť v rámci slovenských súťaží až o dva stupienky.

“Jeho dobré výkony si, samozrejme, všimli i kluby z vyšších súťaží. Aktuálne absolvuje skúšku v Podbrezovej. Či opustí klub už v zime uvidíme v najbližších týždňoch,” vraví prezident MFK Snina František Hanc. “Mark je ofenzívny hráč, vyniká rýchlosťou a dobrou technikou. V jesennej časti bol navyše aj gólovo efektívny,” pokračuje Hanc.

Okrem Jablonského je aktuálne v mužstve zo severovýchodu Slovenska ešte jeden legionár, Ukrajinec Maksym Losiev. Podobne ako iní hráči, aj legionári pôsobia v Snine na amatérskej báze. “Ako cezpoľným im hradíme ubytovanie a stravu, inak sú odmeňovaní tak ako ostatní, podľa štatútu A-mužstva.”

Vyrastal aj v CSKA Moskva Prestup do Podbrezovej a podpis profesionálneho kontraktu s klubom, ktorý sa netají ambíciami účinkovať medzi elitou by bol pre Jablonského veľký krok vpred. On sám by to rád dotiahol do ešte vyšších futbalových poschodí. “V budúcnosti by chcel hrať v ruskej Premier lige. To môžem dosiahnuť len v prípade, ak budem strieľať góly a budem prospešný pre mužstvo,” prezrádza pre Sportnet strelec jedenástich jesenných gólov. Na Slovensku pôsobí rodák z Kalingradu druhú sezónu. Svoj potenciál dokázal už v uplynulej, skrátenej sezóne, keď zaznamenal štyri presné zásahy.

Pôsobenie v Snine je pre neho vôbec prvé za hranicami rodnej krajiny. “Do Sniny som prišiel z klubu Baltika Kaliningrad (účastník 2. ruskej ligy, pozn. autora). Pôsobil som aj v mládežníckych štruktúrach moskovského CSKA.” “Môj príchod na Slovensko? Dostal som možnosť vyskúšať si svoje schopnosti v zahraničí a po rozhovore so svojimi blízkymi sme prišli na to, že to skúsim,” hovorí Jablonskij, ktorý by si v budúcnosti na seba rád obliekol aj reprezentačný dres. “Rád by som reprezentoval Rusko, no až čas ukáže, ako to bude.”

Zahraničný útočník sa im už vyplatil Nie je to prvý prípad, kedy Snina stavila na zahraničného útočníka. Z minulosti je fanúšikom dobre známy najmä Ukrajinec Oleg Višnevskij. Dnes 26-ročný rodák z Perečina si aj vďaka výkonom a gólom vystrieľal angažmán v Košiciach, kde sa však aj vplyvom zranení výraznejšie nepresadil. Aktuálne pôsobí v najvyššej ukrajinskej futbalovej súťaži, v drese FC Minaj hrá po boku bývalého ukrajinského reprezentanta Jevžena Selezňova.

Vzormi Cruyff a Torres, Sninu si obľúbil Mladý sninský útočník má podobne ako každý futbalista svoje vzory a tiež obľúbený klub. “Spomedzi hráčov sú to Johan Cruyff a Fernando Torres. Vždy som rád sledoval ich hru a to, ako na ihrisku pôsobia. Boli to fenomenálni hráči.” “Čo sa týka mužstva, tak je to určite Barcelona. Ich štýl a tiež to, akú majú ako klub pozíciu, je neuveriteľné.”

Ruský legionár priblížil aj svoj vzťah k Snine a Slovensku. “Musím povedať, že sa mi tu páči. Časom si človek zvykne, či už sa to týka tradícii alebo jedla a podobne. Slovensko je naozaj krásna krajina, všade navôkol sú hory. V Rusku je takých miest menej.”