Vyhlásili nám vojnu, komentujú Rusi vylúčenie zo svetového hokeja

BRATISLAVA. Ruskí hokejisti si v najlepšom prípade tento rok pozrú zápasy svetových šampionátov, Euro Hockey Tour či veľkých turnajov len v televízii.

Medzinárodná hokejová federácia IIHF vylúčila tímy Ruska a Bieloruska zo všetkých svetových podujatí a Rusom odobrala aj organizovanie MS do 20 rokov v budúcom roku.

Zatiaľ to vyzerá, že tento zákaz by mal platiť do odvolania. Mnohí ruskí hokejisti aj tréneri to vnímajú ako podpásový úder a politické rozhodnutie.

Plánujú odvolanie na arbitráž