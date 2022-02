Čo nás čaká? Vrátime sa do 40-tych rokov, píšu Rusi o hokeji

Miesto KHL už len ruská liga

Rusku hrozilo vylúčenie zo všetkých medzinárodných akcií, odobratie organizovania dvoch šampionátov v budúcom roku a sankcie by sa dotkli aj legionárov pôsobiacich v Kontinentálnej hokejovej lige.

Podľa denníku Sovietsky sport by už nemalo význam hovoriť o KHL, pretože by to bola v podstate domáca súťaž. Zrejme s Minskom a možno s Barysom Nur-Sultan.

Netýka sa to len aktuálnej sezóny. Dinamo Riga už ohlásilo, že do KHL sa nevráti a je veľmi pravdepodobné, že rovnako to bude v prípade Jokeritu Helsinki.