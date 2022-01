Doma nestratili ani bod. Vonku neoslnili, z Maďarska sa im ale vracia strelec

Je to tak. Odkedy pôsobím v Okoličnej si takú slabú polsezónu na ihriskách súperov nepamätám. Nezvyknem sa skrývať za výhovorky, ale to, čo sa udialo za posledných päť-šesť mesiacov okolo mužstva nie je obvyklé. Dlhodobo sa nám zranilo niekoľko kľúčových hráčov, čo sme pocítili hlavne v zápasoch na súperovej pôde.

Áno, je to pravda. Ústna dohoda už padla, Szilárd sa vráti po polroku domov do Okoličnej a od 10. Januára sa už pripravuje s mužstvom.

To spomínané s Pozbou. Bol to jednoznačne najťažší a najkvalitnejší zápas jesene. Samozrejme, boli u nás aj ďalší kvalitní súperi, ale najlepším bolo mužstvo Pozby.

Potešila ma reakcia a podpora našich fanúšikov, keď sme sa po niekoľkých rokoch prihlásili do Slovnaft Cupu. Tretí zápas proti KFC Komárno bol u nás pompéznou oslavou amatérskeho futbalu so všetkým, čo k tomu patrí. Tieto skúsenosti nás posúvajú ľudsky a aj profesne.

Okrem funkcie prezidenta klubu ste aj hrajúci tréner. Čo je na tejto trojkombinácii najťažšie?

Okrem funkcií v našom klube, roky pôsobím aj pri mládeži v KFC Komárno, kde momentálne zastávam funkciu hlavného trénera kategórie U15, kde trénujeme týždenne štyrikrát plus máme majstrovský zápas.

Pred piatimi rokmi som sa ako hráč vrátil domov do rodnej Okoličnej, potom som sa stal trénerom a pred dvomi rokmi aj prezidentom klubu. No a tento rok sú na programe aj samosprávne voľby. Rolu prezidenta FC som zobral pod podmienkou, že mi členovia výboru pomôžu, pretože pri mojom časovom vyťažení to inak nejde dôstojne zastávať. Našťastie mám okolo seba srdciarov, ktorí sú nakazení futbalovou DNA a vo všetkom si navzájom pomáhame. Funguje to presne podľa mojich očakávaní.

Samozrejme, vždy by sa dali robiť veci ešte lepšie, ale robíme to, čo je v našich silách. Najťažšou úlohou pritom je manažovanie vlastného času. Zatiaľ sa to vždy podarilo.

Okrem návratu Szilágyiho, aké zmeny sa ešte chystajú v Okoličnej?

Szilágyi prichádza, Rigó pravdepodobne odchádza, alebo si len dáva prestávku od futbalu. Chcem dať šancu mladým hráčom, ktorí potrebujú čas a trpezlivosť. Našťastie, máme talentovaných mladíkov aj v našom doraste, ktorí by mali o niekoľko rokov ťahať náš tím dospelých.