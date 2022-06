Kedysi zdolali Spartu Praha. Bývalá bašta si zabezpečila titul v predstihu

Skvelý. Pred súťažou by nikto nepovedal, že sa nám to podarí s vlastnými odchovancami. A bez skúsených hráčov, ktorí nás opustili. My sme to však dokázali.

Mužstvo sme budovali dlhšie a chlapci si spolu sadli. Je to nečakané, ale o to krajšie.