Netrénuje, je najlepší. Ako 38-ročný? To o niečom hovorí, tvrdí bývalý ligista

Najvyššiu súťaž hral v Skalici, v ktorej drese strelil v sezóne 2015/2016 tri góly.

Legionársky chlebíček okúsil v českej Mladej Boleslavi a maďarskom Salgótarjáne, s ktorým postúpil do druhej ligy.

Dnes hrá MÁRIO KURÁK (38) za TJD Príbelce, kde sa stal najlepším strelcom štvrtej ligy Juh. Strelil rovných dvadsať gólov.

V sezóne 2021/22 ste strelili dvadsať gólov a stali ste sa najlepším strelcom súťaže. Čo to pre vás znamená?

Samozrejme, že ma to teší. Ak by ale nemal problémy Lukáš Laksík z Badína, určite by ma predbehol. Na keby sa však vo futbale nehrá.