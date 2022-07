Zažil zápas na Evertone, dnes robí stavbára. Ponukám z vyšších líg sa nebránim, odkazuje

Pre každého futbalistu je to česť a pocta. Bez rozdielu, akú ligu hrá. Či ste v najvyššej alebo nižšej súťaži, je to skvelý pocit. Teším sa, že pomáham tímu gólmi.

Vďaka čomu sa vám tak darilo?

Vo veľkej miere majú na tom zásluhu spoluhráči, ktorých si veľmi vážim. Práve oni mi často naservírujú tutovky, ktoré nie je ťažké doklepnúť.

Pred zápasom sa však nesústredím na to, aby som dal veľa gólov. Podstatná je výhra tímu. Som rád, keď môžem byť súčasťou výherného bodového skóre na konci zápasu.

Hrávali ste najvyššiu súťaž za Ružomberok. Strieľať góly v štvrtej lige je teda „brnkačka“?

Tak by som to nenazval. Každý tím a zápas je iný. Áno, sú stretnutia, kedy sa hráč nenadrie, aby to do súperovej siete spadlo. Ale pri kvalitnejšom tíme a skvelej obrane je to oveľa ťažšie.