Ľuboš Benkovský: Futbalová cesta je nevyspytateľná. Som otvorený všetkému

V premiérovej sezóne dotiahol FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble k historickému piatemu miestu, no v tomto ročníku bude hrať klub o zotrvanie.

Zmiešané. Futbal však prináša aj takéto veci. Stále sa snažíte dosahovať najlepšie výsledky, no nie vždy to ide. V minulej sezóne sme dosiahli historické maximum klubu a vládla veľká eufória. Teraz nám však nevyšlo pár zápasov, nenaplnili sme ciele a začalo sa to nabaľovať.

Mám pocit, ako keby som v minulej sezóne vycical z hráčov všetku energiu. A v tejto im chýbala.

Kde ešte v tomto ročníku nastali chyby?

V minulej sezóne bola v mužstve chémia, všetko zaklaplo. Nedokázali sme však udržať nastolený trend, preto prišlo sklamanie. Snažili sme sa, ale jednoducho to nešlo.

Je veľa faktorov, ktoré sme mali urobiť inak. Nechcem ich však špecifikovať, pretože je to záležitosť kabíny a klubu. Určite je tu priestor na zlepšenie.

Čas na hlbšiu analýzu bude po sezóne, po ktorej, verím, zostane FC ViOn vo Fortuna lige. A po pomenovaní chýb bude oveľa úspešnejší.