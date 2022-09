Calzonu vytiahli z klobúka. Je to urážka slovenských trénerov, tvrdí Luhový

Dôležitý je servis zo strany štátu, zväz a realizačný tím. V prvom rade však hrajú hráči. Tí sú aktéri, ktorí podávajú výkony na ihrisku. Je to o nich a v poslednom čase úlohu nezvládajú.

Stanislav Lobotka podáva stabilné výkony v Neapole, Milan Škriniar v Interi Miláno. Seria A nie je dostatočne dobrá súťaž? Ako to, že tím nemá kvalitu?

Reprezentácia je niečo iné, ako klubový futbal. Navyše, tam sú okolo nich lepší hráči.

Áno, máme mená. Na kraji obrany hrá dobre Dávid Hancko, stabilné výkony podáva Peter Pekarík.

Je to však dosť? Viac ako o menách by sa malo hovoriť o emóciách a chuti reprezentovať. Dnes môžeme ťažko povedať, akú majú chalani motiváciu. Keď to sledujem, chýba mi reprezentačný duch.

Ak chceme niečo v budúcnosti dosiahnuť, tímy ako Azerbajdžan a Bielorusko musíme porážať. Ak sme to nedokázali, znamená to len jedno. Že nemáme dostatočnú kvalitu.