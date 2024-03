Tréner opísal zjav: Poviem to na plné ústa. Je to tvrdohlavý Horehronec, nenávidel ma

Vyletel ako kométa, je objavom sezóny. Vzhľadom na svoj post má senzačné čísla. Ihneď v prvom zápase streli tri góly na pôde Banskej Bystrice. Obranca či krídelník futbalovej Podbrezovej Peter Kováčik je lídrom súťaže v počte asistencií. Patrí aj medzi troch najproduktívnejších hráčov. "Prvý prichádza na tréning a odchádza ako posledný. Aj keď začiatok s ním bol veľmi ťažký. Je to tvrdohlavý Horehronec," vraví ROMAN SKUHRAVÝ. Tréner Podbrezovej v rozhovore pre Sportnet hovorí otvorene o počiatočných sporoch s lídrom tímu. Ako bol na hrane odchodu.

Peter Kováčik je objavom sezóny. Skúste ho opísať? Je to hráč, ktorý vie, čo chce. Má v sebe to najdôležitejšie. To znamená vášeň a túžbu niečo dosiahnuť. Vďaka nasmerovaniu a neustálemu zdokonaľovaniu samého seba sa postupnými krokmi dostáva do role kľúčového hráča. Vzhľadom na jeho post má neuveriteľné štatistické čísla. Pre nás bol od začiatku dôležitý hráč. Vlani ho pribrzdilo nepríjemné zranenie, čo možno ešte umocnilo jeho túžbu. Je to hráč, ktorý robí všetko, aby vytrieskal zo svojho potenciálu maximum.

Aj toto sa dozviete v článku: Prečo mal Skuhravý spor s lídrom svojho tímu?

Ako ho Kováčik nenávidel a prečo?

Prečo nie je Kováčik v reprezentácii?

Nakoľko je pripravený na medzinárodný futbal?

Ako si je Skuhravý stopercentne istý, že Kováčik po sezóne neostane?

Naznačujete, že tvrdo na sebe pracuje. Čo robí inak, alebo navyše v porovnaní s ostatnými? Prvý prichádza na tréning a odchádza ako posledný. A to nebýva v Podbrezovej. Už to je signál, že máte takémuto chlapcovi túžbu pomôcť. Peter má jednu úžasnú vec. Vníma a cíti priestor. To je dôvod, prečo je jeho timing (načasovanie, pozn. red.) taký zásadný v jeho hernom prejave. Aj keď začiatok s ním bol veľmi ťažký. Je to tvrdohlavý Horehronec. Trvalo istý čas, aby sme ho presvedčili k tomu, že mu pomôžu princípy hry, ktoré mu ukazujeme. Bolo to náročnejšie obdobie, ale úspešne sme ho prežili. Akú má Kováčik povahu? Férovú, zložitú. Vie absolútne, čo chce. A rovnako vie, čo musí urobiť, aby si splnil svoje sny.