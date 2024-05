Choďte sa vyspať, vravel tréner víťazov na prvom tréningu. V druhej lige je stále o čo hrať

"Myslel som si, že budem ešte pokojnejší, no mrzí ma druhý inkasovaný gól. Ale samozrejme je lepšie prehrať teraz, akoby sa to stalo pred týždňom," skonštatoval skúsený kouč.

Domáci fanúšikovia počas zápasu skandovali jeho meno, po jeho skončení sa s ním objímali a fotili.

"Vnímam to ako uznanie našej práce a som za to fanúšikom vďačný. Je to určite oveľa krajší pocit, než keď kričia: tréner, von," smial sa Mikuláš Radványi.