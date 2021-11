O Tokio ho obral dopujúci súper. Na čo sa tu hráme? hnevá sa Varga

Po olympijskej kvalifikácii cítil najlepší slovenský triatlonista RICHARD VARGA sklamanie. Miestenku na tokijské hry si nevybojoval. Chvíľu dokonca zvažoval, že by s olympijským triatlonom skončil. Lenže po olympiáde vyšlo najavo, že o štart ho obral súper podvodom. Traja ruskí triatlonisti mali pozitívny dopingový test na epo. "Poznáme sa. Povedal by som, že sme sa skamarátili. Roky sme cestovali po pretekoch, súťažili sme spolu, vybudovali sme si nejaký vzťah. Dúfal som, že sú čistí. Sklamalo ma to, hoci to, že dopovali, asi nie je až také prekvapujúce," vraví Varga.

Ako ste spokojný s uplynulou sezónou? Hlavný cieľ sa mi nepodarilo dosiahnuť, preto to nemôžem brať úplne pozitívne. Za daných okolností som urobil maximum. Dal som do toho všetko, nemám si čo vyčítať, že by som niečo odflákol. Na pretekoch neviem ovplyvniť, či skončím druhý alebo desiaty, niektoré veci až tak neviem kontrolovať. Pod kontrolou mám svoj výkon a prípravu. Či som do toho dal všetko a z hľadiska toho, čo som odovzdal, som spokojný. Mrzí ma, že sa to nestretlo s vonkajším svetom, ako sú sponzori, médiá, ktorí všetko hodnotia z pohľadu čísiel a toho, či som sa dostal na olympiádu. Ale je to v poriadku, viem, že som urobil maximum.