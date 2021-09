Real Madrid CF



"Biely balet" v prvom kole skupinovej fázy porazil na San Sire Inter Miláno po góle Rodryga v závere 1:0. Teraz bude doma jasným favoritom proti moldavskému tímu. Realu sa v tejto sezóne darí, je na prvom mieste La Ligy so ziskom 17 bodov za päť výhier a dve remízy pri skóre 21:8. Karim Benzema strelil už osem gólov a pridal sedem asistencií, čím v prvých šiestich kolách vytvoril rekord. Vínicius sa presadil päťkrát, tri razy aj Marco Asensio.



Sheriff Tiraspol



Moldavský majster prehral v predošlej sezóne iba raz a s 99 bodmi ovládol svoju súťaž. Následne sa prekvapivo historicky prvýkrát dostal do skupinovej fázy LM, keď v predkolách postupne vyradil Teuta Durrës, Alashkert FC, FK Crvena Zvezda a Dinamo Záhreb. Uspel aj v prvom stretnutí skupiny, keď doma porazil Šachtar Donetsk (2:0). Presadili sa Adama Traoré I a Momo Yansane. Do klubu počas leta prišiel napríklad aj Edmund Addo, ktorý je známy zo Senice.